Раскрыта тайна костюма Бузовой в Уфе

Стас Барецкий сообщил порталу NEWS.ru, что он подарил Ольге Бузовой костюм, вызвавший небывалый скандал на VK Fest в Уфе. Шоумен выразил сожаление по поводу случившегося. Также он извинился перед теми, кому наряд доставил дискомфорт.

Напоминаем, что появление певицы в вызывающем наряде на фестивале вызвало широкий общественный резонанс. Барецкий признал, что не ожидал, что Бузова наденет его подарок на выступление именно в День защиты детей. Он взял частично на себя вину за произошедшее, назвав выступление «позором».

Артистку раскритиковали интернет-пользователи, а также некоторые чиновники. Однако далеко не все поддержали волну негатива.

Ольга позже ответила на претензии

Сама Ольга позже ответила на претензии. Она отметила, что не разделяет возмущения администрации и общественности. Артистка решила опровергнуть обвинения, заявив о своей образованности и культурности. В одном из постов звезда процитировала сонет 121 Шекспира, чтобы продемонстрировать интеллигентность и начитанность. Помимо того, Бузова разместила сообщение от фонда, помогающего участникам СВО, который ее поддержал.

Как отметили в оргнаизации, Бузова с самого начала определилась со своей гражданской позицией, в отличие от иных знаменитостей, которые начали демонстрировать патриотизм недавно.