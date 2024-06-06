Продюсер Дворцов признал Пугачёву, Долину и Кадышеву богатейшими певицами в России

Сергей Дворцов, продюсер и шоумен, рассказал порталу «Страсти» о самых богатых певицах России. Он выделил Аллу Пугачёву, Ларису Долину, Надежду Кадышеву.

Пугачёва, несмотря на переезд за границу, остаётся влиятельной и богатой женщиной российского шоу-бизнеса. Лариса Долина также занимает высокое место по доходам среди народных артисток, а Кадышева и Бабкина могут конкурировать с ними по уровню доходов.

Дворцов раскрыл гонорары этих артисток: Кадышева и Бабкина зарабатывают от трёх до семи миллионов рублей за выступление, Долина — от двух до пяти миллионов.

Получала до 20 млн рублей

Пугачёва до своего отъезда могла получать до 20 миллионов рублей за концерт. Дворцов также отметил, что гонорары Кадышевой и Бабкиной значительно превышают доходы других российских эстрадных исполнителей. При этом он положительно оценил тренд на народность, проявляющийся в клипах с девушками в кокошниках и сарафанах, привлекающих внимание молодёжи к русской культуре.