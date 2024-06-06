Дочь Кирилла Сафонова показала фото, на котором снялась вместе с умершей матерью

Издание The Voicemag рассказало о первой жене Кирилла Сафонова. О том, как выглядит женщина стало известно благодаря публикации ее дочери Анастасии Сафоновой. В годовщину смерти матери девушка опубликовала фотографию молодой красивой женщины, стоящей на мосту, с подписью:

«Сегодня шесть лет без тебя, скучаю каждый день по тебе, мама».

Источник фото: @anastasiasaf

Елена, по словам её второго мужа Вадима Сухаревского, страдала от алкогольной зависимости, которая стала причиной её преждевременной кончины в возрасте 42 лет. Несмотря на попытки родственников убедить её обратиться за медицинской помощью, она отказывалась признавать свою зависимость и не хотела лечиться. Это привело к тому, что часто происходили ссоры между ней и дочерью.

Брак не был долгим

Елена вышла замуж за Кирилла в 16-летнем возрасте. Через три года у них родилась дочь Анастасия. Брак не был долгим, спустя десять лет супруги развелись. Елена переехала в Израиль, затем в США.

Анастасия успешно начала карьеру модели в Америке. В 2019 году она вышла замуж за ирландского финансиста Стивена Мерфи. Сафонов же нашел своё счастье в повторном браке. Он женился на участнице группы «Фабрика» Саше Савельевой и сейчас живет в Израиле.