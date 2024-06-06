Адвокат Алсу рассказал, как проходит развод певицы

Журналисты, ожидавшие певицу Алсу и бизнесмена Яна Абрамова в Пресненском районном суде Москвы, остались разочарованы. Туда пришли лишь их адвокаты. Проведя в суде около полчаса, они молча покинули здание.

Представитель Яна отказался от комментариев, а адвокат артистки Филипп Рябченко сообщил, что процесс развода будет проводиться в соответствии с законом.

Развод пары — не первый случай для адвоката Рябченко, который ранее работал с Полиной Гагариной и Пелагеей.

Интересно, что Рябченко мечтал стать музыкантом, однако выучился на юриста по совету родителей. Споры о детях и имуществе в звездных семьях для него - обычное дело.

У Алсу и Яна трое детей. Как утверждают специалисты, родители сами смогут договориться о судьбе детей и имущества без судебного вмешательства. Однако, если разногласия имеют место быть, то решается вопрос о детях в суде, учитывая их мнение при достижении десяти лет.