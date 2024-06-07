Гарик Харламов с новоиспеченной женой Катериной Ковальчук снялись на фоне ЗАГСа

Гарик Харламов зарегистрировал официально свои отношения с Катериной Ковальчук. Об этом сам шоумен сообщил в своем микроблоге, опубликовав новые фотографии с церемонии бракосочетания. Она прошла в одном из московских Дворцов бракосочетания.

Знаменитые молодожены выбрали неформальный стиль для торжества. Невеста была одета в белую блузку и широкие голубые джинсы, жених предпочел рубашку, брюки, джинсовую куртку.

Источник фото: @katerinakovalchyk

Подписчики поздравляют пару. Они оставляют теплые пожелания в соцсетях.

Для Гарика, к слову, это третий брак. Ранее артист был женат на администраторе ночного клуба Юлии Лещенко и Кристине Асмус, от которой у него есть дочка Анастасия.