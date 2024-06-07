Анна Семенович снялась в купальнике и показала, как похудела на 5 кг

Экс-солистка группы «Блестящие» поразила своих многочисленных подписчиков результатами похудения. Анна Семенович выложила видео в своих социальных сетях. В новом ролике 46-летняя звезда наслаждается отдыхом в Турции. Она запечатлена в номере отеля в стильном черном бикини и халате в розово-белую клетку. Семенович при этом гордо заявила, что она избавилась от пяти килограммов.

«Очень довольна результатом постройнения. Смотрите, уже прорисовывается пресс, я красотка», — отметила исполнительница, поделившись с фанатами, что она намерена сбросить еще минимум 3 килограмма.

Источник фото: @ann_semenovich

Интересно, что Анна никогда не скрывала, что ведет постоянную борьбу с лишним весом и даже обращалась за помощью к эндокринологу. Судя по всему, результаты её устраивают, и она не испытывает комплексов по поводу своей внешности.