Возлюбленный Агаты Муцениеце снял пикантные кадры с точеной фигурой актрисы

Агата Муцениеце продолжает интриговать своих поклонников, намекая на возможный роман с актером Иваном Чуйковым. Ведущий также не отстает: несколько часов назад Иван опубликовал пикантные снимки, на которых была видна стройная фигура Агаты.

На красной дорожке церемонии вручения премий телеканала RU.TV Иван Чуйков ответил на вопрос об их отношениях:

«Оно наполнено любовью, яркими эмоциями, счастьем», — сказал он, а Агата при этом одобрительно кивнула, добавив интриги.

В апреле телеведущий Чуйков предложил Муцениеце стать его соведущей на церемонии XIII Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV во время объявления номинантов. Актриса перебила коллегу на середине фразы, сразу же согласившись на любое его предложение, что вызвало улыбки у присутствующих.