Беременная Кети Топурия показала мужа и сына

Семья солистки музыкальной группы «А’Студио» Кети Топурия отмечает значимое событие. День рождения празднует супруг артистки. Бизнесмену Льву Деньгову исполнилось 40 лет.

Топурия уже трогательно поздравила именинника на своей странице в социальных сетях. Кроме того, беременная звезда поделилась редкими фотографиями, на которых Лев держит их общего сына Адама.

Источник фото: @KETI_ONE_OFFICIAL

В размещенном посте певица написала:

«С днем рождения, моя любовь! Все пожелания тебе скажу на ушко. Вообще, самое главное, что хочу сказать, спасибо».

В настоящее время Кети ожидает третьего ребенка. Помимо трехлетнего Адама артистка воспитывает 8-летнюю дочку Оливию от предыдущего брака с Львом Гейхманом. Во втором браке певица счастлива с ноября 2020 года.