Рената Литвинова в трусах прошла по подиуму на показе дочери

Рената Литвинова привлекла внимание смелым нарядом на показе мод, организованном ее дочерью Ульяной Добровской. Актриса и режиссер поделилась новыми фотографиями с этого мероприятия в своем личном микроблоге.

На подиуме Литвинова, которой исполнилось 57 лет, продемонстрировала черное пальто длиной до колена, подчеркнувшее тонкую талию поясом. Один край был заправлен в высокие трусы, которые Рената надела поверх прозрачных колготок.

Образ Литвиновой дополнили белый топ, а также стильные туфли на высоких каблуках с острым носом. Волосы при этом были собраны в гладкий низкий пучок, а макияж артистки включал в себя серебристые тени и светлую помаду.

Источник фото: @renatalitvinovaofficiall

С 2022 года Рената живет в Париже. Она активно продолжает творческую деятельность, участвует в театральных постановках, показах, работает над разными проектами. В ноябре 2022 года она даже презентовала аромат RENATA1226, разработанный совместно с парфюмером Жаном-Полем Герленом.