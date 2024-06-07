Выбрала самый крутой: певица Слава купила автомобиль — салон сделал ей скидку в размере 6 млн рублей

Певица Анастасия Сланевская, которая на отечественной эстраде блещет под своим творческим псевдонимом Слава, стала владелицей дорогостоящего автомобиля. Салон, в котором оформлялась покупка, порадовал звезду огромной скидкой — от цены было отминусовано целых 6 миллионов рублей.

Выбор Славы пал на авто стоимостью 34 миллиона.

«Я, как обычно, выбрала самый крутой», — откровенничает звезда эстрады.

Автомобильный салон сделал покупательнице скидку. В итоге новый «железный конь» обошелся Славе в 28 миллионов рублей.

В сети ранее прошла информация о том, что артистка купила апартаменты в элитном ЖК. Жилье с панорамными окнами и видом на Москву-реку. Предположительно, после ремонта Слава будет использовать его как квартиру для релакса.