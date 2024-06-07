Актер Селин ответил сбежавшему Панину на оскорбления: «Лёша, хватит, успокойся»

Заслуженный артист РФ Сергей Селин, широко известный по роли старшего лейтенанта милиции Дукалиса в сериале «Улицы разбитых фонарей» (1995-2003), стал героем обсуждений после своего ответа на критику Алексея Панина*.

63-летний Селин в интервью aif.ru отреагировал на обвинения и оскорбления Панина*, сбежавшего в Америку после СВО. Панин* в своем блоге называет Селина и других российских актеров «грязью из-под ногтей» и утверждает, что их успех был возможен только благодаря неизвестной продюсерше.

Селин, отвечая Панину*, выразил сожаление о произошедшем.

«Лёша, Лёшенька, я тебя любил и, возможно, до сих пор нормально к тебе отношусь, если ты вразумишься», - сказал Селин.

Он призвал Панина* прийти в себя и вспомнить их прежние отношения, когда Селин защищал его. Хотя Селину нравилась работа Панина* в кино, он осудил его нынешние высказывания против России. Селин подчеркнул, что Панин* подавал большие надежды как артист, но его нынешнее поведение недостойно, особенно по отношению к стране и людям.

Подобное поведение не приносит чести никому

На вопрос о причинах такой резкой критики со стороны Панина*, Селин предположил, что однажды начав лгать, трудно остановиться. Он выразил надежду, что Панин* успокоится и перестанет дискредитировать свою родину. Селин завершил интервью призывом к Панину* и другим критикам России задуматься о своих действиях и их последствиях, отметив, что подобное поведение не приносит чести никому.