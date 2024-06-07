Вера Брежнева снялась в купальнике на Мальдивах, показав соблазнительные ягодицы

Вера Брежнева поделилась новой откровенным фото в своих социальных сетях. В сторис украинская исполнительница опубликовала снимок, на котором она отдыхает на Мальдивах. На фото артистка позирует в черном слитном купальнике, который обнажает частично ее спину. При этом снимок сопровождается подписью: «Мальдивы. Воспоминания. Вид сзади». После начала специальной военной операции Брежнева покинула Россию и теперь выступает исключительно за границей. В 2022 году Вера переехала в Италию, где у нее есть недвижимость. Что касается детей артистки, то ее старшая дочь, Соня Киперман, недавно окончила престижный колледж в Америке. Младшая дочь, 14-летняя Сара, живет в настоящее врнемя Женеве и получает там образование.