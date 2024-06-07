Директор Леонтьева признал, что певца осуждали за обтягивающие блестящие штаны

Борис Чигирев, директор Валерия Леонтьева, рассказал, почему публика часто осуждала артиста.

Критика популярного певца была связана с его внешностью, а также выбором нарядов

По его словам, критика популярного певца была связана с его внешностью, а также выбором нарядов, особенно в СССР. В 80-90-е годы сценический образ вокалиста включал в себя майки-сетки, обтягивающие штаны, блестки, цепи.

Его яркие наряды для концертов вызывали весьма неоднозначные реакции. Валерия осуждали за слишком обтягивающие рубашки, блестящие штаны, пышную шевелюру. Также вспомнил директор пародию на Леонтьева в одной из юмористических передач.

Последние годы в шоу-бизнесе слишком откровенные наряды не пользуются популярностью, вызывая критику. Например, Ольга Бузова выступила на сцене в кожаном боди, что привело к призывам проверить выступление звезды СК РФ.