Онколог Черемушкин раскрыл, унаследуют ли дети Анастасии Заворотнюк рак мозга

Эксперты утверждают, что наследственность играет значительную роль в развитии онкологии. Поклонники недавно умершей от рака мозга Анастасии Заворотнюк обеспокоены судьбой ее детей. Вопрос о возможной наследственности заболевания журналисты задали врачу-онкологу Евгению Черемушкину.

Как известно, в некоторых семьях есть наследственная предрасположенность к определённым видам онкологии. Специалист пояснил, стоит ли детям Анастасии опасаться развития рака головного мозга и как часто им нужно проходить диагностику.

Нет доказанных случаев наследования рака головного мозга

Черемушкин говорит, что глиобластома является редким видом рака и нет доказанных случаев его наследования. Такие опухоли связаны прежде всего с генетическими ошибками еще на этапе развития плода, а не с какими-либо наследственными факторами. Онколог также подчеркнул, что если мутации не закодированы в половых клетках, речь идет о случайных мутациях. Таким образом, наследникам Заворотнюк не стоит беспокоиться об этой болезни.