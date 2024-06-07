Тайны Елены Воробей: Ссора с Дубовицкой, роман с Петросяном и секретные мужья

Елена Воробей, известная как королева пародий, сменила акцент на музыкальные выступления после разрыва с низкооплачиваемым женихом. Её настоящая фамилия — Лебенбаум, которую она скрывала, чтобы избежать ассоциаций с другим артистом. Её путь в искусство был трудным, начиная с детства, но она всегда была увлечена творчеством и активной жизнью. После выступлений в «Аншлаге» с Региной Дубовицкой, Воробей стала известной, снималась в сериалах и участвовала в новогодних мюзиклах. Награждена призом на фестивале «Золотой Остап» и стала заслуженной артисткой РФ. Её личная жизнь была сложной, с разводом и драматическими отношениями.Воробей была объектом многочисленных слухов о романах с Михаилом Грушевским, Юрием Гальцевым и Сергеем Челобановым, но наибольшее внимание привлек её брак и рождение дочери. Ее отцом стал Игорь Константинович, чья личность оставалась скрытой из-за его семейного положения. Впоследствии он помог Воробей приобрести квартиру, но их отношения оказались напряжёнными. Елена уделяет большое внимание своей дочери Соне, делясь с ней жизненной мудростью и поддерживая её самостоятельность. Воробей также рассказывала о своих отношениях с Евгением Петросяном, хотя заявляла, что все фотографии с поцелуями были шуткой. В итоге она стала матерью внебрачной дочери и уделяет ей много внимания. В последние годы Воробей активно меняла свой образ жизни, подвергаясь пластическим операциям и переходя на здоровое питание, что привело к значительному похудению.