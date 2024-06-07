Семья Заворотнюк рассказала, действительно ли актриса пребывала в хосписе

Как сообщает Лайф.ру, Анастасия Заворотнюк никогда не находилась в хосписе. Об этом рассказал Пётр Чернышёв через группу актрисы в соцсетях.

Пётр Чернышёв не допустил бы, чтобы Анастасия находилась в хосписе, ни при каких обстоятельствах

Как отметил фигурист, он не допустил бы этого ни при каких обстоятельствах. Родственники поблагодарили сотрудников клиники, в которой заслуженная артистка РФ проходила лечение, за их помощь на протяжении всех этих 5-ти лет.

Заворотнюк скончалась 29 мая на 54-м году жизни после борьбы с агрессивной формой рака. Прощание с ней состоялось 1 июня в Покровском храме, где собрались известные личности, родные, коллеги, поклонники. Заворотнюк похоронили на Троекуровском кладбище под аплодисменты всех собравшихся.

У актрисы, отметим, осталось 3-е детей: 28-летняя Анна, 23-летний Майкл, 5-летняя Мила.