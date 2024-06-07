Любовница беременна: Интернет-пользователи обсуждают громкий развод Алсу и Абрамова

Певица Алсу и Ян Абрамов разводятся после 18 лет брака. 6 июня в суде начался процесс, на котором присутствовали только адвокаты. Артистку представляет звездный юрист Филипп Рябченко, а бизнесмена – специалист по семейному праву Денис Голубев.

Судебные разбирательства будут сосредоточены на разделе имущества, включая столичную квартиру, дом на Рублевке, виллу в Крыму.

По слухам, новая возлюбленная бизнесмена ждет ребенка

Пользователи активно обсуждают причины развода. Абрамову приписывают романы с известными женщинами, и не только. По слухам, новая возлюбленная бизнесмена ждет ребенка, что и стало последней каплей для Алсу. Один из источников утверждает, что Ян очень давно не появлялся дома, это также могло повлиять на решение артистки.