Актриса Ардова жестко раскритиковала Соседова за оскорбление в эфире шоу

Третий выпуск программы «Поймай меня, если сможешь» на канале «Россия» собрал звездных участников. Это Анна Ардова, Александр Панайотов, Сергей Соседов и Наташа Королева. Нужно было разгадать, кто из исполнителей поет под фонограмму.

Назвал «крупной кукляшкой»

«Вокруг ТВ» пишет, что особенно запомнились комментарии Сергея Соседова. Когда на сцену вышло трио, исполняющее в стиле Адель, критик одну из участниц назвал «крупной кукляшкой». Такое высказывание вызвало возмущение у Ардовой, посчитавшей комментарии недопустимыми на федеральном телеканале.

Она отметила, что такие слова некрасивы и неуместны. Соседов, в свою очередь, уверял, что не имел злого умысла. Кроме того, критик пообещал воздержаться от подобных выражений в будущем. Однако вскоре назвал другого исполнителя «жиденьким Басковым», продолжая делать провокационные комментарии.