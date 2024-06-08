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Блогер Дмитрий Пучков рассказал, что на самом деле думает о Никите Кологривом

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Блогер Дмитрий Пучков рассказал, что на самом деле думает о Никите Кологривом
Знаменитости
Источник фото: соцсети Дмитрия Пучкова

Дмитрий Пучков (Гоблин) высказался о таланте Никиты Кологривого в предстоящем выпуске телешоу «Кстати», который выйдет 8 июня. Как сообщает Газета.Ru, блогер отметил, что Никита является талантливым актером и отлично справляется со своими ролями в кино.

Пучков также подчеркнул, что, несмотря на талант и умение, за кадром Кологривый ведет себя неподобающим образом. Блогер считает, что люди иногда ведут себя безобразно, но это не должно влиять на их профессиональные качества.

Напомним: недавно актер попал в неприятную ситуацию, устроив дебош в кафе Новосибирска. За это он был помещен в СИЗО на семь дней. Позже пообещал хулиганить только в кино.

Информационное агентство «Informing»

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