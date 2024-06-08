Критик Рудченко: Певица Лобода после скандала в Латвии жалеет, что уехала из России

Павел Рудченко высказал свое мнение относительно карьеры Светланы Лободы, которая решила покинуть Россию. Teleprogramma.pro пишет, что будущее украинской артистки за пределами России выглядит весьма неутешительным.

Пожалела о своем уходе

Критик подчеркнул, что певица испытывает сожаление по поводу своего решения уехать из РФ, поскольку это привело к потере доходов. Продюсер считает, что Лобода неоднократно пожалела о своем уходе с российского шоу-бизнеса. Рудченко прокомментировал инцидент на концерте Светланы в латвийском Даугавпилсе, где у части зрителей вызвало недовольство исполнение русскоязычных песен.

И хотя исполнительница стала известной именно благодаря русскоязычным композициям, ситуация с массовым уходом зрителей подтверждает сложности адаптации артистки к новой культурной реальности за пределами Российской Федерации.