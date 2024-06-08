Сергей Жигунов признался, что тайно простился с Анастасией Заворотнюк

Сергей Жигунов, известный российский актер, простился с Анастасией Заворотнюк. Он при этом постарался не привлекать лишнего внимания журналистов.

По информации издания «Царьград», бывший возлюбленный и коллега покойной актрисы решил избегать встреч с прессой у Покровского монастыря, поэтому туда он прибыл тайно. Жигунов возложил цветы, а также попрощался с Анастасией.

Необходимо напомнить, ранее некоторые поклонники предположили, что Жигунов не захочет почтить память Заворотнюк, однако сам актер вскоре опроверг эти домыслы своим тихим присутствием на церемонии прощания.