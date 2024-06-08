Артем Михалков вывел в свет жену Дарью

Сын Никиты Михалкова вместе с женой Дарьей появился на церемонии закрытия фестиваля «Новое движение» в Великом Новгороде. Пара, не часто показывающаяся на публике, сделала исключение ради мероприятия.

Артем Михалков был одет в классический костюм с бабочкой, Дарья выбрала для выхода в свет черно-белое платье с бантом и разрезом в зоне декольте.

Источник фото: lady.mail.ru

Вместе пара с 2017 года. В 2020 году у супругов родился сын Александр. Кроме того, на мероприятии присутствовали многие знаменитости. Это Полина Лазарева, внучка Светланы Немоляевой, Анна Невская, Юлия Хлынина и другие.