61-летняя Жанна Агузарова возвращается на сцену — поклонники в восторге

Жанна Агузарова возвращается в музыкальную индустрию после длительного перерыва. В последние годы звезда вела довольно закрытый образ жизни. Она редко радовала поклонников выступлениями.

Летом 2022 года легендарная солистка группы «Браво» отметила юбилей на фестивале Stereoleto в Петербурге, а также выступила в «Главклубе». Однако концерт 61-летней вокалистки в декабре 2022 года был отменен. С тех пор никаких значимых выступлений у нее не было. Теперь же Агузарова анонсировала участие в церемонии награждения премии «МУЗ-ТВ», которая пройдет в 2024 году.

Прозвучат хиты прошлых лет

Жанна Хасановна представит поклонникам свою новую сольную программу под названием «Королева рок-н-ролла», премьера которой состоялась еще два года назад. Как ожидается, прозвучат хиты прошлых лет и новые композиции. Фанаты с нетерпением ждут возвращения звезды, известной своими яркими выступлениями.