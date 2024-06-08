Пелагея устроила скандал на ПМЭФ из-за таблички с фамилией бывшего мужа Телегина

На Петербургском международном экономическом форуме Пелагея приняла участие в дискуссии «Глобальный vs локальный: как продвигать креативный продукт, основанный на собственной идентичности».

Перед началом этого мероприятия произошел неприятный инцидент. На табличке перед спикером было написано «Полина Телегина», что у певицы вызвало возмущение. Пелагея (Полина Телегина) заявила организаторам:

«Я не Полина, не Телегина, я – Пелагея».

Затем сибирячка настояла на замене таблички, подчеркивая сценическую идентичность. Вскоре надпись на табличке была исправлена на «Пелагея Ханова».

Царьград также напоминает, что Пелагея поделилась видео в соцсетях, где ее дочь плачет из-за запрета отца выезжать за границу. Это помешало семье отправиться на отдых в Турцию, что добавило лишь напряжения в непростые отношения бывшей пары.