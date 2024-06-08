Маша Распутина обалдела, узнав, какую профессию выбрала ее младшая дочь: «Это очень нехорошее занятие»

Певица Маша Распутина призналась, что буквально обалдела, когда узнала, какую профессию выбрала для себя ее младшая дочь.

Дочь певицы ничего не сделала для того, чтобы мать и отец ей гордились

Марии, которая появилась в браке артистки и предпринимателя Виктора Захарова, 23 года. Она уже давно закончила школу, но ничего не сделала для того, чтобы мать и отец ей гордились. Распутина винит в этом себя - говорит, что избаловала наследницу.

Недавно Маша устроила дочери допрос с пристрастием. Знаменитость спрашивала, какую специальность выбрала для себя Мария. Ответ дочери поверг певицу в состояние шока.

«Я об этом даже слышать не хотела. Это очень нехорошее занятие, я даже не могу это публично озвучить. Признаюсь, обалдела, когда такое услышала. Как моя дочь вообще могла такое говорить?» — возмутилась Распутина в студии программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.

Певица не стала скрывать, что ее младшая дочь не может похвастаться хорошей успеваемостью в школе. В вузе она тоже себя не проявила. Артистка оплачивала дочери учебу в МГИМО. Она должна была выпуститься уже дипломированным специалистом по связям с общественностью. Но не сложилось. Учеба Марию не привлекала - она начала пропускать пары, а потом забрала документы и бросила вуз.

У Маши Распутиной, напомним, есть еще и старшая дочь - Лидия. Она появилась в браке с первым мужем звезды эстрады Владимиром Ермаковым.