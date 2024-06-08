Чеботина готова завершить карьеру, если для артистов введут дресс-код

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Люся Чеботина высказала решительное мнение против введения дресс-кода для артистов.

Как заявила артистка, в случае принятия закона она завершит концертную деятельность, отметив, что авторы не учитывают, насколько жарко выступать на сцене. По словам звезды, именно поэтому многие выбирают откровенные наряды.

Идея введения дресс-кода в РФ была предложена депутатом КПРФ Ириной Филатовой

Отметим, что идея введения дресс-кода в РФ была предложена депутатом КПРФ Ириной Филатовой. Она даже направила письмо министру культуры Ольге Любимовой. Поводом для этого, помимо «голой» вечеринки Насти Ивлеевой, послужил инцидент с Бузовой, которая вышла на сцену Уфы в откровенном наряде. После этого случая Филатова призвала к рассмотрению законодательных изменений.