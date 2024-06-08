Протеже Киркорова Овсянникова раскрыла его реакцию на свою пластическую операцию

На своей странице в социальной сети Марго Овсянникова, являющаяся протеже Филиппа Киркорова, показала новое видео с реакцией артиста на ее пластическую операцию, проведенную на лице.

В видео Киркоров демонстрирует смесь испуга, удивления, восхищения

В посте актриса призналась, что «часто не может угадать мысли Филиппа Бедросовича и не знает, как правильно интерпретировать его реакцию». В видео Киркоров, увидев преображение, демонстрирует смесь испуга, удивления, восхищения.

Певица предложила подписчикам самим догадаться, какая именно была реакция артиста, основываясь на их впечатлениях. Пользователи начали активно комментировать пост, однако их мнения разделились, пишет Пятый канал.