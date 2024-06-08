Оставшийся без волос певец Витас увез жену и 3-х детей из России

Виталий Грачев, более известный как певец Витас, впервые за долгое время поделился снимками 3-х детей — дочерей Аллы и Алисы, сына Максима. Артист опубликовал новые фотографии своей семьи, наслаждающейся долгожданным отдыхом на море, в соцсетях.

Семья Витаса регулярно посещает спортзал

Как отметил исполнитель, его семья практически единственная среди постояльцев, кто регулярно посещает спортзал. Витас, поддерживающий форму при помощи разных упражнений и занятий боксом, упомянул также, что к его тренировкам присоединились жена, старшая дочь и сын. Особо подчеркнул Витас успехи 15-летней Аллы в этом виде спорта.

Напомним, дети артиста родились в его браке со Светланой Гранковской. В одном из интервью он признался, что влюбился в Светлану с первого взгляда в 19 лет. В 2006 году они сыграли свадьбу. Через два года у них родилась дочь Алла. В 2015 году женщина родила сына Максима, а в 2021 году — дочь Алису. О последней беременности фанаты даже не догадывались, поэтому были шокированы, когда Витас показал малышку в 3-месячном возрасте.