Константин Богомолов, художественный руководитель Театра Романа Виктюка, высказал свое негативное мнение об артистах, критикующих РФ.

Богомолов выразил отвращение к знаменитостям, негативно высказывающимся о России

В интервью РИА Новости супруг Ксении Собчак отметил равнодушие к судьбе таких деятелей, как Андрей Макаревич* (признан иностранным агентом на территории РФ). Богомолов выразил отвращение к знаменитостям, негативно высказывающимся о событиях в России. Кроме того, он подчеркнул необходимость привлечения молодых режиссеров в русский театр.

По словам режиссера, русский репертуарный театр, являющийся мощным культурным организмом, нуждается в новых кадрах. По его мнению, в России имеется множество театров, актеров, коллективов, а для успешного функционирования этих площадок требуются лишь профессионалы.