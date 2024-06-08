Певица Саша Савельева сняла видео с мужем после слухов о разводе

Саша Савельева разместила видео с мужем, опровергая слухи о разводе. В ролике они не только демонстрируют, что живут вместе, но и сейчас работают над совместным проектом, который находится на завершающем этапе.

Муж певицы улетел за границу, оставив ее с ребенком в Москве

Слухи о проблемах в их отношениях возникли после того, как муж певицы улетел за границу, оставив ее с ребенком в Москве. Позже артист сообщил, что был в Венеции с дочкой от предыдущего брака. Дочь работает моделью и живет в Америке. В 2019 году она вышла замуж за ирландского финансиста Стивена Мерфи. На свадьбе присутствовали ее отец и мачеха.

Савельева при этом подчеркнула, что она не хочет и не будет комментировать слухи о разводе, попросив уважать их личную жизнь. Она также добавила, что изначально отношения с Анастасией были напряженными, однако со временем они стали близкими друзьями.