Успенская снялась на ПМЭФ в бриллиантах на 100 миллионов рублей

На мероприятии в «Лотте Отель», где проводился закрытый прием для участников Петербургского международного экономического форума, Любовь Успенская, причем без сопровождения охраны, впечатлила гостей своими украшениями. Певица, известная любовью к бриллиантам, продемонстрировала роскошное колье-змею за 40 млн рублей и браслет из той же коллекции. Уши артистки украшали роскошные драгоценные камни.

Успенская покупает украшения сама

Успенская подчеркнула, что она покупает украшения сама, ссылаясь на успех выступлений. Подобное впечатляющее появление на фоне отсутствия традиционной охраны вызвало у фанатов множество комплиментов, пишет КП.