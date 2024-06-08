«Сказала роковую фразу»: Зоя Зелинская предрекала смерть Андрея Миронова

Как сообщает портал Вокруг ТВ, Зоя Зелинская в свое время предрекла смерть Андрея Миронова. По данным издания, она «сказала одну роковую фразу».

Зоя Зелинская должна была стать гостьей шоу «Эксклюзив», но съемки пришлось отложить из-за ее самочувствия. 29 апреля актриса скончалась в реанимации от инсульта. На момент смерти ей было 94 года.

Журналисты Первого канала успели записать интервью с артисткой

Однако журналисты Первого канала успели записать интервью с народной артисткой РСФСР. Его они показали в студии Дмитрия Борисова.