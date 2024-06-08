Инфаркт произошел у актера Театра сатиры Анисимова при знакомстве с новым худруком

Артист Московского академического театра сатиры Кирилл Анисимов перенес сердечный приступ. У него неожиданно произошел инфаркт прямо во время представления нового художественного руководителя Евгения Герасимова.

О состоянии артиста пока что нет никакой информации

Согласно данным MK.RU портала, во время «небольшого непонимания» на собрании труппы Анисимов внезапно почувствовал себя плохо и затем упал с кресла. Несмотря на то, что его коллеги довольно быстро оказали первую помощь и затем госпитализировали артиста в больницу, о его состоянии пока что нет никакой информации.