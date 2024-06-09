Набравшая 100 кг веса 39-летняя Кожевникова намерена родить 5-го ребенка

Мария Кожевникова недавно поделилась с поклонниками радостной новостью о своем четвертом сыне. Актриса, известная по роли в телесериале «Универ», раскрыла, что ребенка назвали Александром в честь отца, двукратного олимпийского чемпиона по хоккею Александра Кожевникова.

История выбора имени началась еще тогда, когда артистка была беременной. Отец актрисы предложил назвать внука в свою честь. Сначала она отшучивалась, однако отец был настойчив и продолжал настаивать на своем. В итоге они с мужем решили уважить пожелание и назвали наследника Александром. Мария также подчеркнула, что отец всегда мечтал о внуке-тезке.

Воспитывают четверых сыновей

Кожевникова и Евгений Васильев воспитывают четверых сыновей: 10-летнего Ивана, 9-летнего Максима, 6-летнего Василия и восьмимесячного Александра. Актриса, набравшая лишний вес и достигнув отметки почти 100 кг, всегда мечтала о большой семье и не исключает возможности родить еще 5-го ребенка в будущем.

Сейчас звезда проходит лечение для того, чтобы справиться с нарушениями углеводного обмена.