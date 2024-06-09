Бывшая жена Куценко актриса Мария Порошина тайно заключила новый брак

Экс-жена Гоши Куценко Мария Порошина тайно вступила в новый брак. Об этом сообщил сам актер в ходе программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Куценко и Порошина были женаты 5 лет. Они имеют общую дочь. Артист подчеркивает, что второй брак его бывшей супруги был заключен тайно.

Ранее Куценко рассказал, что его путь в актерскую профессию начался благодаря влюбленности в Елену Сотникову. Переломным моментом для него стал поход в театр им. Вахтангова на спектакль «Три возраста Казановы». По словам звезды, знакомство с Сотниковой открыло ему мир, где вместо изучения программирования люди читали стихи, любили друг друга, снимались в кино, играли в театре. Это и вдохновило его поступить в МХАТ, пишет МК.