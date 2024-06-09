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Режиссер Астрахан: вторая жена погибла из-за пожара — сына удалось спасти

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Режиссер Астрахан: вторая жена погибла из-за пожара — сына удалось спасти
Знаменитости
Источник фото: @dmitry_astrahan

Дмитрий Астрахан, известный такими работами как «Перекресток» и «Ты у меня одна», был трижды женат. С первой супругой он познакомился, когда был еще студентом. С третьей у него есть пятеро детей. Вторая супруга умерла после расставания с режиссером. Она скончалась в трагедии, где Астрахан сумел спасти только своего сына.

Сын чудом выжил

В телешоу «Секрет на миллион» Астрахан рассказал, как неизвестные подожгли дверь квартиры, где жила Ольга Беляева и их наследник. В результате пожара женщина с сыном выбежали в коридор, но это оказалось роковой ошибкой. Она получила ожоги 70% тела, врачи, к сожалению, не смогли ее спасти. Умерла она через девять дней в больнице. Сына удалось спасти и он чудом выжил.

Информационное агентство «Informing»

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