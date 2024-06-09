SM: ТОП-4 самых откровенных и привлекательных киноактрис из 90-х

Издание stavropol.media перечислило ТОП-4 самых привлекательных актрис 90-х. По мнению источника, 1990-е годы были насыщены не только лучшими киношедеврами, но и яркими актрисами, среди которых особенно выделились:

Шерон Стоун

Она оставила неизгладимый след в кино своей ролью в ленте «Основной инстинкт». Этот культовый кинофильм принес ей мировую славу.

Памела Андерсон

Зрителю запомнилась ролью в сериале «Спасатели Малибу». Ее все образы отличались откровенностью и невероятной притягательностью.

Ким Бейсингер

В картине «Секреты Лос-Анджелеса» звезда продемонстрировала актерское мастерство и невероятную привлекательность.

Софи Марсо

Снялась в различных фильмах 90-х, что сделало ее одной из самых запоминающихся актрис того времени.