Чулпан Хаматова сыграет главную роль в Латвийском театре, но на русском языке

Чулпан Хаматова, актриса театра и кино, примет участие в постановке. Она сыграет в спектакле на русском языке в Латвийском национальном театре, сообщает сегодня портал «Провинция.ру».

Не раскрывает детали постановки

По информации источников, Хаматова получит одну из главных ролей. Проживающая в Латвии артистка пока что не раскрывает детали о названии постановки, а также не говорит о своих предстоящих ролях. Нужно напомнить, что в 2022 году Чулпан, эмигрировавшая из России, присоединилась к труппе Рижского театра. Там, к слову, также работает ее брат.

Актриса ранее неоднократно заявляла о своем намерении овладеть латышским языком для дальнейшего участия в оригинальных латышских пьесах.