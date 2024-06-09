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Певица Полина Гагарина устроила своего 16-летнего сына Андрея на телешоу «Голос»

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Певица Полина Гагарина устроила своего 16-летнего сына Андрея на телешоу «Голос»
Знаменитости
Источник фото: @gagara1987official

16-летний сын Полины Гагариной успел заявить о себе в музыкальной индустрии. Вместо актерства, молодой парень выбрал путь аранжировщика и продюсера, сформировав свой собственный стиль и псевдоним. 

Как отмечает певица, Андрей сознательно избегает использования связей, стремясь самостоятельно пройти все этапы профессионального роста. Это стремление, кстати, уже приносит первые успехи. Так, Андрей помогает матери на телешоу «Голос», создавая аранжировки для участников. 

Он состоит в отношениях с Викторией Соломахиной, победительницей 11 сезона проекта, которая была в команде Полины. 

Источник фото: @solomahina_vika

Гагарина подчеркивает, что ее наследник сильно повзрослел и в этом году досрочно сдает экзамены, готовясь к дальнейшему поступлению в вуз.

Для самой артистки дети являются главным источником вдохновения. Она гордится сыном за его глубокое мышление и способность доводить до конца все дела. Несмотря на насыщенный график, она старается проводить как можно больше времени с семьей.

Информационное агентство «Informing»

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