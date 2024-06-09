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Названы знаменитости с самыми идеальными ягодицами в мире

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Названы знаменитости с самыми идеальными ягодицами в мире
Знаменитости
Источник фото: @mayajama

Популярная звезда Майя Джама вошла в список знаменитостей с самыми идеальными в мире ягодицами, по данным портала lady.mail.ru. 

Руководитель лондонской клиники пластической хирургии, доктор Риккардо Фрати, считает параметры знаменитости соответствующими золотому сечению. Доктор использовал формулу, разделив параметры талии женщины на параметры её бедер. Результаты, близкие к параметру 0,7, указывают на идеальные ягодицы с точки зрения математики.

Источник фото: lady.mail.ru

Помимо Майи, весьма привлекательными ягодицами может похвастаться Эмили Ратаковски. 

Источник фото: lady.mail.ru

Супермодель заняла второе место в этом рейтинге. На третьей позиции манекенщица Эбби Клэнси. 

Источник фото: lady.mail.ru

В этот список вошли Ким Кардашьян, Кэти Прайс, Леди Гага.

Информационное агентство «Informing»

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