Распутина не довольна, что дочь зарабатывает деньги «нехорошим занятием»

Маша Распутина сообщила, что её дочь стала зарабатывать деньги неэтичным способом, не раскрывая подробностей. Певица выразила свое неодобрение и подвергла критике выбор дочери. Она признала, что, возможно, слишком сильно баловала её, что и привело к нынешней ситуации.

Распутина считает, что вседозволенность сыграла негативную роль в воспитании дочери. Несмотря на то, что девушке уже 23 года, она продолжает искать себя. Конфликт матери и дочери заключается в разном видении будущего: дочери нравится её текущая деятельность, тогда как Распутина хочет для неё другой жизни.

Девушка бросила учёбу

Знаменитость отметила, что не может публично назвать занятие, которым занимается её дочь, и была шокирована, узнав об этом. Однако она выразила надежду на примирение в будущем, хотя и считает, что у её дочери отсутствуют достойные ориентиры. Девушка бросила учёбу и начала появляться на ток-шоу, обсуждая семейные проблемы.