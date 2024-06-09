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Певица Глюк’оZа рассказала правду о беременности 17-летней дочери Лидии

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Певица Глюк’оZа рассказала правду о беременности 17-летней дочери Лидии
Знаменитости
Источник фото: @love_glukoza

Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) прокомментировала слухи о беременности дочери Лидии, живущей в настоящее время с молодым человеком. 

У Лидии нет признаков беременности

С иронией отнесшись к перспективе стать бабушкой, звезда заявила, что готова в 38 лет к внукам, но считает эти слухи безосновательными. Как отметила певица, у Лидии нет признаков беременности. 

«Сегодня утром встречались, и у нее живот плоский, и она не беременна. Была рада бы стать бабушкой, представляю, какой была бы в этой роли. Но пока еще рано, и все должно идти своим чередом,» — заявила артистка.

В марте Лидия опубликовала в своем микроблоге пост о годовщине отношений с возлюбленным. Левушка выразила ему благодарность за время, проведенное вместе.

Информационное агентство «Informing»

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