Певица Глюк’оZа рассказала правду о беременности 17-летней дочери Лидии

Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) прокомментировала слухи о беременности дочери Лидии, живущей в настоящее время с молодым человеком.

У Лидии нет признаков беременности

С иронией отнесшись к перспективе стать бабушкой, звезда заявила, что готова в 38 лет к внукам, но считает эти слухи безосновательными. Как отметила певица, у Лидии нет признаков беременности.

«Сегодня утром встречались, и у нее живот плоский, и она не беременна. Была рада бы стать бабушкой, представляю, какой была бы в этой роли. Но пока еще рано, и все должно идти своим чередом,» — заявила артистка.

В марте Лидия опубликовала в своем микроблоге пост о годовщине отношений с возлюбленным. Левушка выразила ему благодарность за время, проведенное вместе.