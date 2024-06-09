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Стас Михайлов рассказал, почему до сих пор обижается на Сергея Шнурова

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Стас Михайлов рассказал, почему до сих пор обижается на Сергея Шнурова
Знаменитости
Источник фото: @stasmihailoff_news

Стас Михайлов признался, что обижен на лидера «Ленинграда» Сергея Шнурова, поэтому не желает с ним сотрудничать. 

Он сообщил в ходе телешоу Иды Галич: «Не буду петь со Шнуром, мое личное предубеждение, не хочу петь там, где будет трогаться моя религия, мат на сцене, не хочу участвовать в этом».

Михайлов не приемлет нецензурную брань на сцене

Михайлов также подчеркнул, что он не приемлет нецензурную брань на сцене и считает, что нужно профессионально представлять искусство, а не материться. 

Напомним, что конфликт между Шнуровым и Михайловым начался в 2014 году, когда Стас возмутился песней «Любит наш народ». В ней упоминались Михайлов и Жанна Фриске, что певец счел оскорбительным. Попытки урегулировать конфликт не помогли, поэтому инцидент вскоре закончился дракой.

Информационное агентство «Informing»

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