Стас Михайлов рассказал, почему до сих пор обижается на Сергея Шнурова

Стас Михайлов признался, что обижен на лидера «Ленинграда» Сергея Шнурова, поэтому не желает с ним сотрудничать.

Он сообщил в ходе телешоу Иды Галич: «Не буду петь со Шнуром, мое личное предубеждение, не хочу петь там, где будет трогаться моя религия, мат на сцене, не хочу участвовать в этом».

Михайлов не приемлет нецензурную брань на сцене

Михайлов также подчеркнул, что он не приемлет нецензурную брань на сцене и считает, что нужно профессионально представлять искусство, а не материться.

Напомним, что конфликт между Шнуровым и Михайловым начался в 2014 году, когда Стас возмутился песней «Любит наш народ». В ней упоминались Михайлов и Жанна Фриске, что певец счел оскорбительным. Попытки урегулировать конфликт не помогли, поэтому инцидент вскоре закончился дракой.