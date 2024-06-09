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Кристина Орбакайте снова пригрозила туром по США после провала в России

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Кристина Орбакайте снова пригрозила туром по США после провала в России
Знаменитости
Источник фото: @orbakaite.kris

Кристина Орбакайте, дочь знаменитой певицы Аллы Пугачевой, объявила о предстоящем гастрольном туре в Соединенные Штаты Америки, который запланирован на начало осени 2024 года. Это заявление последовало после неудачного выступления в Монако, которое получило негативные отзывы из-за недостаточного уровня технического оснащения. 

Артистка радостно пригласила всех своих поклонников на концерты в США. Стоимость билетов варьируется от 89 до 189 долларов. 

На одно из выступлений Кристина планирует пригласить своего сына Никиту Преснякова

Орбакайте также сообщила, что на одно из выступлений она планирует пригласить своего сына Никиту Преснякова, который недавно возобновил свою певческую карьеру и уже дал успешный концерт в Сан-Франциско. Во время выступления Никиты в Нью-Йорке присутствовали его мать Кристина, отец и младшая сестра. 

Кристина Орбакайте надеется на теплый прием и поддержку своих поклонников в Америке и Канаде.

Информационное агентство «Informing»

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