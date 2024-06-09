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Дочь Мадонны Лурдес сняли на фестивале Parklife в откровенном топе с вырезами на груди

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Дочь Мадонны Лурдес сняли на фестивале Parklife в откровенном топе с вырезами на груди
Знаменитости
Источник фото: Дочь Мадонны Лурдес / news.myseldon.com

Лурдес Леон, дочь певицы Мадонны, произвела настоящий фурор на музыкальном фестивале Parklife, который прошел в Манчестере. Она покорила всех присутствующих своим откровенным нарядом. 

27-летняя девушка выступила в черном топе с вырезами на груди, темных брюках, повязкой на голове, серьгами-кольцами. Образ Лурдес завершали распущенные волосы, черные стрелки, яркая помада. 

Дочь Мадонны идет по стопам своей матери

Дочь Мадонны, как известно, активно идет по стопам своей звездной матери. В августе минувшего года она дебютировала как исполнительница под псевдонимом Lolahol, выпустив песню «Lock & Key» и видеоклип на нее. 

Отец девушки, Карлос Леон, персональный тренер, встречался с певицей в конце 90-х годов. Кроме того, у Мадонны есть 23-летний сын Рокко от Гая Ричи и 4-ро приемных детей.

Информационное агентство «Informing»

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