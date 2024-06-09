Жена Канье Уэста Бьянка Цензори снялась в аэропорту Японии в «мешке»

Супруга Канье Уэста продолжает привлекать внимание довольно смелыми и откровенными нарядами. А недавно она появилась в международном аэропорту Нарита, расположенном в Японии, в необычном «мешке». Снимки звездной пары были опубликованы на страницах издания Daily Mail.

Бьянка Цензори предпочла платье бежевого цвета, напоминающее мешок

Канье выбрал для перелета белый банный халат, футболку, штаны, тапки. В то же время Бьянка Цензори предпочла платье бежевого цвета, напоминающее мешок, дополнив свой закрытый образ черной повязкой на голове. Модель шла по аэропорту, читая что-то в своем смартфоне и не обращая внимания на всех окружающих.

Бьянка, как известно, давно знаменита своими колоритными нарядами. Недавно она привлекла внимание на деловой встрече в Прато, появившись в одном боди без белья.