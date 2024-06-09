Информинг » Знаменитости » Жена Канье Уэста Бьянка Цензори снялась в аэропорту Японии в «мешке»

Жена Канье Уэста Бьянка Цензори снялась в аэропорту Японии в «мешке»

Image 16+
Жена Канье Уэста Бьянка Цензори снялась в аэропорту Японии в «мешке»
Знаменитости
Источник фото: @biancacensorime

Супруга Канье Уэста продолжает привлекать внимание довольно смелыми и откровенными нарядами. А недавно она появилась в международном аэропорту Нарита, расположенном в Японии, в необычном «мешке». Снимки звездной пары были опубликованы на страницах издания Daily Mail. 

Бьянка Цензори предпочла платье бежевого цвета, напоминающее мешок

Канье выбрал для перелета белый банный халат, футболку, штаны, тапки. В то же время Бьянка Цензори предпочла платье бежевого цвета, напоминающее мешок, дополнив свой закрытый образ черной повязкой на голове. Модель шла по аэропорту, читая что-то в своем смартфоне и не обращая внимания на всех окружающих. 

Бьянка, как известно, давно знаменита своими колоритными нарядами. Недавно она привлекла внимание на деловой встрече в Прато, появившись в одном боди без белья.

Информационное агентство «Informing»

Гарик Харламов с новоиспеченной женой Катериной Ковальчук снялись на фоне ЗАГСа

Гарик Харламов с новоиспеченной женой Катериной Ковальчук снялись на фоне ЗАГСа

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Дмитрий Дибров пожалел новую ведущую телешоу «Кто хочет стать миллионером?»

Сегодня, 20:53

Рэпер Моргенштерн назвал имя будущей матери своих детей

Сегодня, 18:08

Дочь Заворотнюк заявила, что мама помогает ей сверху

Сегодня, 18:08

Оскандалившаяся в Монако Кристина Орбакайте снялась на Бродвее в Нью-Йорке

Сегодня, 18:08

Жена Канье Уэста Бьянка Цензори снялась в аэропорту Японии в «мешке»

Сегодня, 17:28

Дочь Мадонны Лурдес сняли на фестивале Parklife в откровенном топе с вырезами на груди

Сегодня, 15:53

Кристина Орбакайте снова пригрозила туром по США после провала в России

Сегодня, 15:48

Стас Михайлов рассказал, почему до сих пор обижается на Сергея Шнурова

Сегодня, 15:48

Певица Глюк’оZа рассказала правду о беременности 17-летней дочери Лидии

Сегодня, 15:48

Распутина не довольна, что дочь зарабатывает деньги «нехорошим занятием»

Сегодня, 11:48

Названы знаменитости с самыми идеальными ягодицами в мире

Сегодня, 11:38

Певица Полина Гагарина устроила своего 16-летнего сына Андрея на телешоу «Голос»

Сегодня, 10:23

Набравшая 100 кг веса 39-летняя Кожевникова намерена родить 5-го ребенка

Сегодня, 10:18

SM: ТОП-4 самых откровенных и привлекательных киноактрис из 90-х

Сегодня, 09:48

Чулпан Хаматова сыграет главную роль в Латвийском театре, но на русском языке

Сегодня, 09:48

Режиссер Астрахан: вторая жена погибла из-за пожара — сына удалось спасти

Сегодня, 09:33

Бывшая жена Куценко актриса Мария Порошина тайно заключила новый брак

Сегодня, 09:28

«Сказала роковую фразу»: Зоя Зелинская предрекала смерть Андрея Миронова

Вчера, 21:03

Успенская снялась на ПМЭФ в бриллиантах на 100 миллионов рублей

Вчера, 21:03

Инфаркт произошел у актера Театра сатиры Анисимова при знакомстве с новым худруком

Вчера, 21:03

Новости партнеров
2023
ru-RU