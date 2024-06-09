Рэпер Моргенштерн назвал имя будущей матери своих детей

Рэпер Алишер Моргенштерн* (иноагент) поделился видео своей девушки, блогерши Елизаветы Василенко. В своем посте артист выразил уверенность, что она станет матерью его детей, назвав девушку божеством.

В видео она демонстрирует различные аксессуары для волос из цветов.

Моргенштерн не дал прямого ответа на вопрос, когда он планирует пополнение в семье

Подписчики заинтересовались, когда музыкант планирует пополнение в семье. Но сам Моргенштерн не дал прямого ответа.

Комментарии фанатов были полны восторга. Поклонники отмечали красоту Василенко, предположив, что у такой пары будут красивые дети.

Елизавета — украинская актриса, блогер, модель. Она известная по телесериалу «Школа» на 1+1. В 2021 году она переехала в РФ, однако после начала СВО покинула страну.

О романе между Моргенштерном и Василенко заговорили в Сети после совместных фото в Дубае. Позже пара подтвердила отношения. В октябре появились слухи об их расставании, но вскоре они начали вновь встречаться.