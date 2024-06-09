Оскандалившаяся в Монако Кристина Орбакайте снялась на Бродвее в Нью-Йорке

Недавний концерт Кристины Орбакайте в Монако вызвал скандал, сообщает passion.ru. Публика выразила недовольство качеством исполнения и вокалом певицы, который был оценен как слабый. Также зрители отметили недостаточное техническое оснащение мероприятия.

Орбакайте отправилась в путешествие по Европе

После неудачного выступления в Монако и массовой отмены концертов в России Орбакайте отправилась в путешествие по Европе, а затем улетела в Нью-Йорк.

В своем блоге она поделилась фотографией, на которой позирует у Бродвейского театра под афишей постановки под названием «Patriots».

На снимке Кристина была одета в атласный коричневый костюм с широким поясом на талии, дополнив образ солнцезащитными очками.