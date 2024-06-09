Дмитрий Дибров пожалел новую ведущую телешоу «Кто хочет стать миллионером?»

Дмитрий Дибров выразил сожаление по поводу размера приза, за который соревнуются участники «Кто хочет стать миллионером?». В интервью на канале Надежды Стрелец он отметил, что выигрыш должен быть значительно больше, чем три миллиона рублей, которые теперь предлагают участникам.

Дибров считает, что миллион долларов смог бы сделать проект более привлекательным для зрителей

Дибров, ведущий программы в течение более десяти лет, считает, что даже миллион долларов смог бы полностью изменить жизнь человека и сделать проект более привлекательным для зрителей. Он выразил сочувствие Юлианне Карауловой, новой ведущей шоу, за то, что она вынуждена работать с таким «скромным кушем» и «возиться с простыми людьми». Дибров уверен, что увеличение призового фонда до миллиона долларов поможет поднять рейтинг программы и сделает передачу намного интереснее для зрителей.