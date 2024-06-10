«Царьград»: Сарик Андреасян принялся за старое – русские рано обрадовались

Все русские любители кино рано обрадовались. Одиозный продюсер Сарик Андреасян снова взялся за старое. В 21 веке зрители привыкли к стандартным сюжетам с непременным счастливым финалом, перенося сценарные шаблоны в реальность. Однако жизнь – это еще более суровый сценарист, а настоящее раскаяние случается редко.

Сумел создать нормальный кинофильм

В начале года, когда вышла экранизация Пушкина «Евгений Онегин» от Сарика Андреасяна, многие захотели поверить в чудо. Режиссёр, чья фамилия стала синонимом низкопробного комедийного контента, вызвал обсуждение своим новым проектом. От кинодеятеля с таким «багажом» ожидали всего, кроме адекватной и верной оригиналу версии «Онегина». Хоть Сарик не представил творческих изысков в экранизации пушкинского шедевра, но сумел создать нормальный кинофильм, который не стыдно показать даже детям.

Сюжет оказался откровенно пошлым

Надежда на дальнейшие успехи Гарика продержалась недолго. В конце апреля он выпустил комедию «Неприличные гости», выдержанную в «нижеплинтусном» стиле. Супружеской паре предлагают разнообразить интимную жизнь, и этот сюжет оказался откровенно пошлым. Еще настораживает то, что русофобия в отечественном кино далее процветает, пишет Царьград.